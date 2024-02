RFC will Sieg aus Glauchau veredeln

Die Reichenbacher Landesliga-Fußballer möchten ihre Heimbilanz aufpolieren. Erst einmal gelang es ihnen am Wasserturm drei Punkte zu holen. Mit Neugersdorf hat der nächste Gegner aber das Momentum auf seiner Seite.

Der Reichenbacher FC will am Sonntag beweisen, dass der Schwung seiner letzten Auswärts-Husarenstreiche in der Landesliga nicht wieder auf eigenem Geläuf verpufft. Auf seinen letzten drei Reisen, die ausnahmslos zu Sportstätten von Top-5-Teams (Lößnitz, Taucha, Glauchau) führten, heimsten die Jungs von Carlo Kästner satte...