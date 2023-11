Rodewisch springt auf den Silberrang

In der Fußball-Landesklasse der Frauen hat der 1. FC Rodewisch am Sonntag bei der SG Handwerk Rabenstein mit 2:0 gewonnen und ist nun Tabellenzweiter. Noch in der ersten Hälfte erzielten Sophie Müller (40.) und Louise Modes (45.) die Tore. In der Vogtlandklasse der Frauen landete der Zweitplatzierte...