Rodewischer feiern Derbysieg

Der Fußball-Landesklasse-Vertreter VfB Auerbach II hat im ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison eine Niederlage kassiert. Die Elf von Trainer Steve Gorschinek verlor am Freitagabend beim Vogtlandligisten 1. FC Rodewisch mit 0:1 (0:1). Das einzige Tor erzielte Fritz Wappler bereits in der 15. Spielminute. Am Freitag (18.30...