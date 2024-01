Rodewischer Judoka starten stark ins Jahr

Der JV Ippon Rodewisch verdiente sich beim ersten Judo-Wettkampf des Jahres in Jena wieder einige Medaillen. Traditionell liefern sich hier zum Sparkassencup Judoka aus ganz Deutschland, und dieses Jahr aus Linz, starke Duelle in den Altersbereichen U 11, U 13, U 15 und U 18. In diesem Jahr nahmen insgesamt rund 640 Kämpferinnen...