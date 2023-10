Rote Karte kostet keine Punkte

Vor 1000 Zuschauern gewannen Markneukirchens Erstligaringer ein emotionales Derby in Greiz 17:11. Nun ist der Verlierer Tabellenletzter.

Der RSV Rotation Greiz bleibt Lieblingsgegner des AV Germania Markneukirchen: Die Obervogtländer haben sich am Samstagabend in einer kampfbetonten und emotional geführten Begegnung vor 1000 Zuschauern in Greiz mit 17:11 durchgesetzt und gaben damit die Rote Laterne an den Lokalkonkurrenten ab.