Rote Laterne bleibt beim VfB

Der VfB Pausa-Mühltroff hat sich mit einer Niederlage in Richtung Fußball-Vogtlandliga verabschiedet. Am Sonntag verloren die Vogtländer vor 110 Zuschauern in Mühltroff gegen den SV Tanne Thalheim mit 2:3 und bleiben Tabellenletzter. Dabei hatte der VfB bei Halbzeit noch mit 2:1 vorn gelegen. Tommy Barthold brachte die Gäste...