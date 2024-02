Routinier Hofmann tunnelt den Torhüter

Fußball-Landesklasse:FC Concordia Schneeberg - Merkur Oelsnitz 0:4 (0:2)

Nach dem deutlichen 7:1-Hinspielsieg hat Merkur Oelsnitz in der Fußball-Landesklasse am Sonntag auch das Rückspiel bei Concordia Schneeberg klar mit 4:0 gewonnen und sich auf Platz 4 verbessert. Das Ergebnis täuscht allerdings über den Spielverlauf hinweg, denn so groß waren die Unterschiede zwischen beiden Teams nicht. Nach...