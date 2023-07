Rückkehrer macht den Unterschied aus

Ein kleines Lächeln ist Aleksandrs Guzlajevs über die Lippen gegangen, als er am Freitagabend in der Arena zur Vogtlandweide in Auerbach durch die Katakomben ging. Er hatte auch allen Grund, ein freundliches Gesicht zu machen: Denn der Auerbacher Rückkehrer fühlt sich sichtlich wohl, zurück an seiner alten Wirkungsstätte zu...