Sachsens Hoffnung beim Berlin-Marathon: Humpelnd ins Hotel statt laufend ins Ziel

Das Rennen am Sonntag hatte sich die 27-jährige Reichenbacherin anders vorgestellt. Warum sie nach der Hälfte ausstieg und was ihr später trotzdem ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Am Ende des Tages huschte Kristina Hendel dann doch schon wieder ein Lächeln übers Gesicht. Eine kleine Zuckertüte - Überraschung ihrer Familie für das am Montag beginnende Modedesign-Studium in Schneeberg - ließ die 27-Jährige aus Reichenbach zumindest für einen Moment die Enttäuschung vergessen. "An so einem Tag weiß man die kleinen...