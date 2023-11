Sachsens Top-Kombiniererin Jenny Nowak: Von Hoffnungen und gemischten Gefühlen vorm Weltcup-Auftakt

Eine Woche nach den Männern starten im norwegischen Lillehammer auch die Frauen in die neue Saison. Die 21-Jährige vom Bundesstützpunkt Klingenthal ist vorsichtig optimistisch.

Am Dienstag nutzte Jenny Nowak die guten Schneeverhältnisse in Klingenthal noch für ein lockeres Langlauftraining. Ab Freitag geht es für die 21-jährige Kombiniererin im norwegischen Lillehammer um die ersten Weltcup-Punkte der Saison. Vor dem Abflug telefonierte Monty Gräßler mit der am Bundesstützpunkt Klingenthal trainierenden...