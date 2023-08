SC Reichenbach startet zu Hause

Für die Schachspieler des SC Reichenbach beginnt die neue Saison in der 2. Landesklasse am 24. September mit einem Heimspiel gegen den TSV Ifa Chemnitz. Am 22. Oktober treten die Reichenbacher, die die vergangene Saison auf Rang 7 abgeschlossen hatten, beim SC Annaberg-Buchholz an. In der Bezirksliga muss die SG Waldkirchen am 24....