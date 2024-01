Die Defensivspezialisten vom SC Syrau haben im vergangenen Jahr das Pokal-Triple verpasst. In den beiden Turnieren bisher kassierten die Landesklasse-Kicker in elf Spielen lediglich vier Gegentore. Hält der Abwehrverbund auch in der Gruppenphase der Endrunde, ist den Pokalspezialisten etwas zuzutrauen. Angefeuert wird die Syrauer Mannschaft...