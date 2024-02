SC Syrau gewinnt Vogtlandderby

Aufsteiger SC Syrau hat am Sonntag zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Landesklasse sein Auswärtsspiel beim Meisterschaftsaspiranten SV Merkur Oelsnitz etwas überraschend mit 2:1 (1:1) gewonnen. Fabian Stein schoss die Syrauer bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, Andreas Knoll (32.) erzielte den Oelsnitzer...