Schachmiezen mit souveräner Vorstellung

In der 1. Schach-Bundesliga haben die Rodewischerinnen am Wochenende gleich zwei mögliche Stolpersteine in Richtung Klassenerhalt aus dem Weg geräumt. Gegen Leipzig und Löberitz gab es klare Siege.

Nach zwei sicheren Erfolgen am Wochenende in Leipzig haben die Rodewischer Schachmiezen den erneuten Klassenerhalt in der 1. Bundesliga so gut wie sicher. Gegen Gastgeber Weißblau Allianz Leipzig gewannen die Miezen am Samstag mit 4,5:1,5. Tags darauf wurde die SG Löberitz mit 5:1 in die Schranken gewiesen. Mit nunmehr 8:4 Punkten...