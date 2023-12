Schachmiezen spielen beim Spitzenreiter

Mit Sieg und Niederlage waren die Rodewischer Schachmiezen Mitte Oktober in ihre mittlerweile 30. Saison in der 1. Bundesliga gestartet. An diesem Wochenende tritt das Team zur zweiten Doppelrunde in Baden-Baden an. Das ist nicht ganz einfach, auch wegen des angekündigten Bahnstreiks, wie Miezenmanager Wolfgang Schwarzer berichtet....