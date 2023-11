Schlussphase bringt drei Platzverweise

Fußball-Landesklasse:3:1 (1:1) in SV Auerhammer

In der Fußball-Landesklasse hat der SV Merkur Oelsnitz am Sonntag beim SV Auerhammer 3:1 (1:1) gewonnen und ist nun Zweiter. Jakob Strobel hatte Merkur 1:0 in Front geschossen (6.), nur drei Minuten später glich Julian Albani zum 1:1 aus. Nach der Halbzeit war es der nur eine Minute zuvor eingewechselte Robert Hofmann, der...