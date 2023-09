Schöneck hofft auf Sprung in Runde 3

Der VfB Schöneck empfängt am Samstag ab 15 Uhr in der 2. Runde im Fußball-Sachsenpokal mit der SG Crostwitz eine Mannschaft aus der Landesklasse Ost, die in der Nähe von Bautzen beheimatet ist. Die Schönecker sind mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 20:3 optimal in die Vogtlandliga gestartet und machen sich berechtigte...