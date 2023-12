Schönheider Wölfe nehmen Tabellenspitze ins Visier

Eishockey-Regionalliga:Sechs Punkte gegenLuchse Lauterbach

Wölfe-Coach Sven Schröder hatte es auf der Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Eishockey-Regionalliga am Samstag gesagt, auch am Sonntag in Lauterbach erwartet er ein enges Spiel gegen einen guten Gegner. Er behielt Recht. Knapp, aber aufgrund des Spielverlaufs verdient besiegten die Schönheider Wölfe am Sonntagabend die...