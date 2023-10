Schon vor der Pause ist alles klar

Auerbachs Ondrej Brejcha (hier im Spiel gegen den VfL Halle am Ball), der zuletzt rotgesperrt fehlte, durfte im Pokalspiel beim Dresdner SC von Anfang an ran. Mit seiner Ballsicherheit ist er ein wichtiger Bestandteil des Auerbacher Spiels. In Dresden hatte der VfB beim 2:0 keine Probleme und zieht ins Achtelfinale ein. Bild: Joachim Thoß