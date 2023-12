Schwarzer Gürtel für Kampfrichter

Judo: Thomas Gerbertbesteht Dan-Prüfung

Thomas Gerbert vom BSV Adorf (Foto) hat seine Meisterprüfung im Judo (1. Dan/Schwarzer Gürtel) bestanden. Gerbert ist seit 2004 beim BSV Adorf aktiv und war als Wettkämpfer sehr erfolgreich, was ihm auch die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der unter 18-Jährigen ermöglichte. Nach seiner aktiven Laufbahn schlug er in die...