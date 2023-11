SG Oberland punktet in Werdau

Einen Zähler hat die SG Handball Oberland im Kreisligaspiel beim SV Sachsen Werdau II erobert. 22:22 (14:12) hieß es nach den 60 Minuten, in denen in einem stets engen Spiel zunächst die Gäste vorlegten. Auch in der Schlussphase gab es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte....