Sieg und Niederlage für Plauener Teams

In der Handball-Oberliga haben sich die beiden in Plauen ansässigen Vereine am Wochenende mit unterschiedlichen Gemütslagen in die Weihnachtspause verabschiedet. Spitzenreiter SV 04 Oberlosa gewann trotz einer erheblichen Erkältungswelle im Team beim HSV Apolda mit 35:28 und geht somit als Tabellenführer mit 26:4 Punkten ins...