Siegtreffer fällt fünf Minuten vor Abpfiff

In der Fußball-Landesklasse hat die zweite Mannschaft des VfB Auerbach am Sonntag einem 2:1-Erfolg beim SV Eiche Reichenbrand gefeiert und damit am dritten Spieltag den ersten Sieg der noch jungen Saison errungen. Vor 36 Zuschauern waren die Gastgeber durch Benjamin Langhof in der 13. Minute 1:0 in Führung gegangen. Lucas Seidel...