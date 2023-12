Silber für den Ex-DDR-Meister

Der gebürtige Auerbacher Ex-DDR-Meister Thomas Wittig ist auch 2023 erfolgreich in den Motorradrennen der European Moto-Trophy an den Start gegangen. In der Zweitaktklasse GP-250/S3 fuhr Wittig auf seiner Yamaha-TZ/W im Saisonverlauf unter anderem einen Sieg und fünf zweite Plätze ein. Mit insgesamt 125 Punkten sprang für den...