SK König holt zwei klare Siege

Schach: Plauen rutschtins Mittelfeld der Tabelle

In der Schach-Oberliga hat der SK König Plauen am Wochenende in Dresden die ersten zwei Saisonsiege erkämpft und sich damit vom vorletzten Platz ins Mittelfeld der Tabelle verabschiedet. Gegen den bisherigen Spitzenreiter Grün-Weiß Dresden setzten sich die Plauener am Samstag überraschend klar mit 5,5:2,5 durch und ließen am...