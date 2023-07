SK König Plauen startet zu Hause

Der Deutsche Schachbund hat den Spielplan für die neue Oberliga-Saison veröffentlicht. Für den SK König Plauen beginnt die Serie am 22. Oktober zu Hause gegen den SV Empor Erfurt, der in der vergangenen Saison Rang 10 in Staffel B der Oberliga belegte. Die Plauener hatten das Spieljahr in Staffel A als Fünfter beendet. Am...