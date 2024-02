Skitty-Cup: Gesamtsieger ist der Wintersport

Trotz großer Herausforderungen wegen des warmen Wetters konnten am Samstag in Erlbach der Skitty-Cup sowie Schüler- und Jugendpokal mit 118 Startern durchgeführt werden. Wieso den Verantwortlichen des WSV die Ausrichtung so wichtig war.

Als sich am Samstagnachmittag bei einbrechender Dunkelheit Erlbachs Ortsvorsteher André Worbs das Mikrofon nimmt, um die Siegerehrung durchzuführen, sagt er diesen einen Satz, der die großen Mühen des veranstaltenden WSV Erlbach ehrenvoll würdigt: "Der Gesamtsieger ist der Wintersport." Zuvor waren 118 Heranwachsende aus sechs verschiedenen... Als sich am Samstagnachmittag bei einbrechender Dunkelheit Erlbachs Ortsvorsteher André Worbs das Mikrofon nimmt, um die Siegerehrung durchzuführen, sagt er diesen einen Satz, der die großen Mühen des veranstaltenden WSV Erlbach ehrenvoll würdigt: "Der Gesamtsieger ist der Wintersport." Zuvor waren 118 Heranwachsende aus sechs verschiedenen...