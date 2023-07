SKV Auerbach zuerst in Stollberg

Für die Kegler des SKV Auerbach beginnt die neue Saison nach ihrem Aufstieg in die 2. Bundesliga Ost am 16. September mit dem Westsachsenderby beim SKV Stollberg. Eine Woche später, am 23. September folgt das erste Heimspiel gegen den KV Wolfsburg. Das erste Duell mit dem TSV 90 Zwickau hält der Spielplan, ebenfalls in Auerbach,...