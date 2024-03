Sonntagsschuss entscheidet das Match

In der Fußball-Oberliga hat der VFC Plauen am Samstag durch einen Treffer von Charlie Spranger einen 1:0-Sieg bei Union Sandersdorf erkämpft.Damit behaupten dieVogtländer die Tabellenführung vor dem Bischofswerdaer FV, der am Samstag in Plauen gastiert.

