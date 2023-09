Späte Tore sichern Punkt in Dresden

Die A-Jugend-Fußballer des VFC Plauen sind am Wochenende nur hauchzart an der zweiten Niederlage in Folge in der Landesliga vorbeigeschrammt. Denn mit den beiden Toren in der 84. und 89. Spielminute hatte die gastgebende SG Dresden Striesen eigentlich den Sieg in Sack und Tüten. Doch die Plauener Nachwuchskicker kamen doch noch...