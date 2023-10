Spektakel unterm Hallendach: Freie-Presse-Pokal sucht in Sachsen seinesgleichen

Der Vogtländische Fußball-Verband hat am Dienstag das diesjährige Hallenturnier um den Pokal der "Freien Presse" ausgelost. 44 Mannschaften wollen den Reichenbacher FC als Pokalverteidiger ablösen.

In zwölf Turnieren soll im Dezember und Januar der Gewinner des Freie-Presse-Pokals im Hallenfußball ermittelt werden. Das bei Fußballern und Fans überaus beliebte Hallenspektakel will an die Zahlen der vergangenen Jahre anknüpfen, diese sogar übertreffen. Im vergangenen Jahr, als sich Landesliga-Aufsteiger Reichenbacher FC im Finale gegen...