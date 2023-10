Spielgemeinschaft fährt zweiten Sieg ein

Einen 1:0-Heimsieg hat sich am Sonntag die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz in der Fußball-Landesklasse der Frauen gegen den FSV Motor Marienberg erkämpft. Das Tor fiel in der 35. Spielminute durch Isabell Knauer, die in dieser Saison zum ersten Mal für ihr Team einnetzte. In der Tabelle kletterte die SpG damit auf Rang 5. Am Sonntag...