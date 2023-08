Spitzencup geht nach Regensburg

In Vorbereitung auf die neue Saison in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga hat der HC Einheit Plauen in der heimischen Halle ein Turnier um den Spitzencup mit drei Teilnehmern ausgespielt, das am Ende Regensburg für sich entschied. Mit zwei knappen Siegen setzte sich der Bayernligist SG Regensburg am Ende vor dem Gastgeber...