Spitzenreiter überraschend abgeblockt

Keinen vollen Erfolg, aber trotzdem Punkte haben die vogtländischen Sachsenklasse-Volleyballer aus ihren Auswärtsspielen mitgenommen. Während Reichenbach mit 2:3 verlor,siegte Auerbach mit 3:2.

Während der VSV Fortuna Göltzschtal gegen den SV Chemnitz-Harthau II seinen ersten 3:2-Saisonsieg in der Volleyball-Sachsenklasse eingefahren hat, gaben die Männer des VSV Eintracht Reichenbach in Freiberg bereits zum zweiten Mal ein Spiel ab, in dem sie anfänglich mit 2:0 geführt hatten. Nach vier Spielen bedeutet dies für...