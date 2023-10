Spitzenspiel-Wochenende in der Vogtlandliga: BSV Irfersgrün empfängt BC Erlbach

In der Fußball-Vogtlandliga kommt es am Samstag zwischen dem BC Erlbach und dem BSV Irfersgrün zum absoluten Spitzenspiel. Derweil steht bei Jößnitz gegen Kottengrün Überlebenskampf an.

