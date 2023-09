Stadtmeisterschaft startet am Samstag

Zur 26. offenen Oelsnitzer Stadtmeisterschaft lädt die Abteilung Pro Bike des TSV am Samstag alle interessierten Mountainbiker auf das Areal am Schloss Voigtsberg ein. Ab 14 Uhr startet dort der Wettbewerb in verschiedenen Altersklassen und auf unterschiedlichen Distanzen. Anmeldungen sind ab eine Stunde vor dem Start vor Ort...