Stadtwerke-Cup geht in zehnte Auflage

Die inoffizielle Plauener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball wird am kommenden Samstag in der Kurt-Helbig-Halle über die Bühne gehen. Das Favoritenfeld ist breit gefächert, die Karten rar.

Der VFC wird am kommenden Sonntag vom SC Syrau, Concordia, Fortuna und Wacker gejagt. So schätzen es die Experten vor der Plauener Hallenfußballstadtmeisterschaft ein. Und weil zum 10. Stadtwerke-Cup im Tippspiel auch Großfriesen, Stahlbau, Ranch und der VfB Nord genannt wurden, geht es bereits in der Vorrunde voll zur Sache....