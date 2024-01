Starker Auftritt beim Spitzenreiter

In der Tischtennis-Bezirksklasse hat der TTV Erlbach am Sonntag das vogtländische Duell beim SV Muldenhammer knapp mit 7:9 verloren. Ohne große Hoffnungen auf Zählbares beim ungeschlagenen Spitzenreiter angereist, verlief der Vergleich dann doch knapper als erwartet. Beide Teams konnten nicht in Bestbesetzung antreten. Bei den...