Start am Freitag dient einem guten Zweck

Triathlon: 7. Wettkampf für Jedermann an der Talsperre Falkenstein - Gebühr hilft Schwerkranken

Der 7. Triathlon für Jedermann geht am Freitag ab 15 Uhr an der Talsperre Falkenstein über die Bühne. Start und Ziel ist der Imbiss am Bootssteg. Dort gibt es auch eine Kinderbetreuung mittels Bastelstraße und Hüpfburg sowie eine Versorgung mit Speisen und Getränken.