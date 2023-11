Stickeralbum erscheint Samstag

Das erste Stickeralbum des SV Merkur Oelsnitz kommt am Samstag heraus. Selina Müller, Social-Media-Beauftragte des Vereins, hält es hier in der Hand. Macher Maximilian Merkel (rechts) hat damit einen Meilenstein in der Vereinsgeschichte gesetzt. Links Torjäger Robert Hofmann, der die Titelseite ziert und dessen Klebebild mit 390 anderen in...