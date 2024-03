SV 04 mit Personalsorgen

Die Oberliga-Handballer aus Oberlosa haben bei der SG Pirna/Heidenau ihre einzige Saisonniederlage hinnehmen müssen. Vor dem Rückspiel in der heimischen Helbig-Halle muss sich der Trainer mit einigen Problemen auseinandersetzen.

Ein weiteres Heimspiel steht am 21. Spieltag der Handball-Oberliga für den SV 04 Oberlosa wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Die Plauener empfangen am Samstag um 19 Uhr die SG Pirna/Heidenau in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle.