SV 04 Oberlosa: Warum der Trainer des Spitzenreiters den Hut vor seinen Jungs zieht

Die Vogtländer haben sich in der Handball-Oberliga mit einem Sieg in Apolda in die Weihnachtspause verabschiedet. Dabei stand das Spiel nicht unter den besten Vorzeichen.

Die Handballer des SV 04 Oberlosa haben in der Mitteldeutschen Oberliga ihr letztes Spiel des Jahres gewonnen. Die Oberlosaer setzten sich am Freitagabend beim zuletzt stark aufspielenden HSV Apolda sicher mit 35:28 durch. Somit gehen die Vogtländer als Spitzenreiter mit 26:4 Punkten in die Punktspielpause bis Mitte Januar. Während der Vorsprung...