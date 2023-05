SV Coschütz lädt zum Feiern

"Stimmung, Sport und Spaß für jung und alt" gehören zur Tradition des 66. Coschützer Dorf-und Sportfests, das bereits am Donnerstag mit einem Skatturnier eingeleitet wurde. Neben vielen Spielen im Fußball, Tischtennis und Volleyball sorgen DJ Felix am Freitag sowie die Kultband "Die Prinzenberger" am Samstag für Stimmung, ehe am...