SV Merkur möchte Rückstand verkürzen

Mit dem Heimspiel gegen den Meeraner SV am Sonntag - Anstoß ist bereits 14 Uhr - will der SV Merkur Oelsnitz am zehnten Spieltag der Fußball-Landesklasse eine Serie starten. "Wir haben gegen alle Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte gespielt und nur gegen Spitzenreiter Lok Zwickau (2:3) und den Zweiten Tanne Thalheim (1:2)...