SV Merkur muss zum Drittletzten

Am 5. Spieltag in der Fußball-Landesklasse gastiert Merkur Oelsnitz (Rang 7) beim SV Eiche Reichenbrand. Gespielt wird am Sonntag, 15 Uhr. Die Chemnitzer sind Drittletzter, haben drei Niederlagen und einen Sieg (4:3 gegen Annaberg) auf dem Konto. Dazu kommen bereits 15 Gegentore. Unter normalen Umständen wären die Vogtländer...