SV Merkur setzt weiteren Test an

In der vorletzten Testpartie vor dem Beginn der Punktspiele erwarten die Landesklasse-Fußballer des SV Merkur Oelsnitz am Sonntag den SV Moßbach aus der Kreisoberliga Jena-Saale-Orla. Anpfiff ist um 15 Uhr. Da die Oelsnitzer am darauffolgenden Wochenende ein Freilos in der ersten Sachsenpokalrunde zogen, ist am 12. August ein...