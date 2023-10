SVV Plauen mit furiosem Start in die neue Saison

Die Plauener Erstliga-Wasserballer haben es zum Auftakt in die neue Serie ordentlich krachen lassen. Der 13:8-Sieg gegen Würzburg war nie in Gefahr.

Das Plauener Stadtbad hat sich am Samstagabend einmal mehr in einen Hexenkessel verwandelt. Zum Auftakt in die neue Saison der DWL-Gruppe B bezwangen die Plauener den SV Würzburg 05 mit 13:8 (5:3; 2:0; 4:2; 2:3).