SVV Plauen: Perfektes Wochenende für Bundesliga-Wasserballer

Auswärts und im heimischen Stadtbad waren die vogtländischen Wasserballer gefordert. Einem knappen Sieg im Bundesligaspiel in Düsseldorf ließ man einen klaren Heimerfolg im Pokal folgen.

Gleich die ersten beiden Spiele im neuen Jahr haben die Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen am vergangenen Wochenende für sich entschieden. Im Ligaspiel in Düsseldorf behielten die Vogtländer am Samstag mit 8:5 (4:2, 0:0, 2:2, 2:1) die Oberhand. Ähnlich gut lief es für den SVV Plauen im heimischen Stadtbad im Pokalspiel gegen Weiden,...