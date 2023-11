SVV Plauen stürmt an die Spitze

1. Wasserball-Bundesliga: 14:10-Heimsieg gegen Bayer Uerdingen 08

Die Erstliga-Wasserballer des SVV Plauen haben ihren Erfolgskurs in Gruppe B der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) fortgesetzt. Am Samstagabend bezwang die Mannschaft von Trainer Maik Bielefeld in eigener Halle den als Spitzenreiter angereisten SV Bayer Uerdingen 08 mit 14:10 (3:4; 7:0; 1:2; 3:4). Nach dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel sind...