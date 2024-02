Syrau macht es überraschend deutlich

Mit dem 5:1-Sieg gegen den VfB Auerbach II hat der SCS in der Fußball-Landesklasse ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Dabei hätte das Spiel vor allem im ersten Durchgang in eine ganz andere Richtung laufen können.

Dass das Vogtland-Derby in der Fußball-Landesklasse zwischen dem gastgebenden SC Syrau und der zweiten Mannschaft des VfB Auerbach über die Bühne gehen konnte, lag auch zu einem großen Teil am eigentlich unbeteiligten 1. FC Rodewisch. Der stellte seinen Kunstrasen zur Verfügung, damit das im Dezember verschobene Spiel am...